В Уссурийске задержан угонщик-профессионал

Непреодолимая тяга к чужим автомобилям в очередной раз приведет жителя Уссурийска на скамью подсудимых.

В отдел внутренних дел поступило заявление владельца микроавтобуса, который рассказал, что несколько минут назад от дома на улице Ушакова неизвестный угнал его машину. Наряд ГИБДД, располагая описанием Тойоты Таун Айс, вскоре заметил пропажу. Из салона иномарки выпрыгнул молодой человек и попытался скрыться среди домов частного сектора. Однако убежать от полицейских ему не удалось – уже в 20 метрах от проезжей части стражи порядка задержали прыткого парня.

В отделе внутренних дел, куда полицейские доставили подозреваемого, вскрылись интересные подробности биографии и ночного вояжа молодого человека. Оказалось, что для 22-летнего парня это далеко не первое преступление, более того, за два часа до задержания он колесил по улицам города на другой иномарке. Причем двигала угонщиком не жажда наживы, а желание покататься на чужом авто. Установлено, что ранее житель Уссурийска уже привлекался к уголовной ответственности за угон восьми автомобилей. Лишь в мае этого года он досрочно освободился из мест лишения свободы.

Как рассказал полицейским рецидивист, стоит ему немного выпить, как его снова тянет «на подвиги». Причем, молодого человека совершенно не волнуют престижность марки автомобиля, год выпуска и прочие мелочи. Например, в эту ночь первой он угнал видавшую виды Тойоту Короллу 1984 года выпуска.

В этот раз все произошло по стандартному сценарию. Вечером парень выпил и когда шел вдоль улицы Ленинградская заметил во дворе дома Тойоту, оставленную без присмотра и сигнализации. Разбив стекло, злоумышленник сел в салон автомобиля, а, используя обычную монету, завел двигатель.

Позднее он признается полицейским, что, катаясь на чужих машинах, испытывает непередаваемое чувство выброса адреналина: ночной город, пустые улицы, алкоголь в крови и полный бак бензина. Правда, при этом его всякий раз ловят стражи порядка и он оказывается на скамье подсудимых, но прервать порочный круг «выпил - украл - в тюрьму», не может.

Доехав до района Междуречья, молодой человек решил сменить авто. На улице Ушакова он заприметил беспечно оставленный микроавтобус марки Тойота Таун Айс 1991 года выпуска. Однако бдительность владельца машины не позволила в полной мере насладиться поездкой: навстречу ему выехала патрульная машина и «геройства» рецидивиста были пресечены.

В отделе внутренних дел выяснилось, что, помимо этих двух угонов, подозреваемый причастен еще, как минимум, к одному преступлению, совершенному несколько дней назад. Отпечатки пальцев, оставленные в салоне угнанной иномарки, красноречиво свидетельствуют о вине молодого человека.

Сейчас по фактам угона возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). В ближайшее время любитель ночных поездок окажется на скамье подсудимых, после чего вновь будет отправлен в тюрьму.

Ольга Корбут, пресс-служба Отдела МВД России по г. Уссурийску