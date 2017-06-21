В Приморье бывший полицейский присвоил себе вещественные доказательства

На общую сумму более 4 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Начальник следственного отделения присвоил признанные в качестве вещественных доказательств по находящимся в его производстве уголовным делам фрагменты бивней мамонта стоимостью 500 тыс. рублей, а также денежные средства в сумме 3,6 млн рублей.

Легализовать часть похищенных денежных средств в размере 810 тыс. рублей он решил путем совершения сделки по приобретению автомобиля, с целью признания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Признав бывшего полицейского виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 400 тыс. руб.

Одновременно подсудимому установлен запрет замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

Иск прокурора края о взыскании с фигуранта дела 500 тыс. руб. в доход государства удовлетворен в полном объеме. Приобретенная на похищенные денежные средства автомашина «Honda Fit» конфискована в доход государства, а принадлежащие ему денежные средства в сумме почти 24 тыс. руб., на которые в ходе предварительного следствия наложен арест, обращены в доход государства в счет возмещения наложенного на него штрафа.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток