В Приморье из охранного агентства уволили бывшего полицейского

В МВД он занимал руководящую должность, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В одну из охранных организаций Кавалеровского района на должность генерального директора был принят бывший работник органов внутренних дел, занимавший руководящую должность в межмуниципальном отделе полиции МВД в соседнем районе, где указанная организация также осуществляла свою деятельность.

«Исходя из требований ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», бывшие служащие в течение двух лет после увольнения могут заключать трудовые договоры с организациями, в отношении которых в период службы они могли принимать обязательные для исполнения решения, только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако до поступления на новое место работы бывший сотрудник органов внутренних дел не обращался за получением согласия в аттестационную комиссию УМВД РФ по Приморскому краю по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел и урегулированию конфликта интересов.

Решением аттестационной комиссии по результатам рассмотрения уведомления работодателя о трудоустройстве данного работника заключение трудового договора признано нарушающим требования ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

В целях устранения нарушений закона прокурором Кавалеровского района в охранную организацию было внесено представление, которое рассмотрено и отклонено, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием о прекращении действия трудового договора.

Решением Кавалеровского районного суда требования прокурора удовлетворены, судебный акт в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток