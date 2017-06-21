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В Приморье суд рассмотрит дело о хищении 45 млн рублей
Фигурант заключил договор с китайской компанией, однако выполнять его не собирался, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В период с марта 2013 года по март 2016 года один из фигурантов дела под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по реализации рыбопродукции совершил хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, используя схему заключения договоров от имени предприятия, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной либо торгово-закупочной деятельности.
Пострадавшему контрагенту – китайской компании такими действиями причинен ущерб на сумму более 45 млн. руб.
В дальнейшем к совершению мошеннических действий по указанной схеме привлечены трое злоумышленников, которые в составе группы лиц по предварительному сговору пытались реализовать аналогичную схему в отношении иных субъектов хозяйственной деятельности.
Прокурором Первомайского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Приморья, которым вменяются в вину совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц в крупном и особо крупном размере (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.
Иван КРЫШАН.
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