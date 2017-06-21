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В Приморье пожарные спасли 7 человек во время пожара в доме

21 Июня 2017, 11:40 | Приморье

С огнем боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Утром 19 июня в 04.40 в пожарно-спасательную службу города Дальнереченск поступило сообщение о пожаре на улице Советская.

«Через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома горела одна из квартир, а в самой квартире пламенем были охвачены – мебель, домашние вещи и деревянные полы. Наблюдалось задымление подъезда и вышерасположенных квартир. Из подверженной угрозы квартир огнеборцы с помощью трехколенной лестницы спасли семерых человек, среди которых находилось трое детей. Благодаря грамотным и слаженным действиям никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В 04.54 пожар был локализован, в 05.15 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания оставила 5 кв. м.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток 

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Теги: МЧС  пожары 



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