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В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении главы Надеждинского района

21 Мая 2013, 12:22 | Приморье

Основанием для возбуждения в отношении главы Надеждинского района Приморского края уголовного дела послужили результаты проверки, проведённой Россельхознадзором и ФСБ, выявившей нарушение норм землепользования. Размер причинённого вреда превысил 11 миллионов рублей.

В апреле этого года Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ст. 286 ч.2 Уголовного кодекса РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении главы Надеждинского района Григория Ведерникова.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили результаты совместной проверки, проведённой УФСБ России по Приморскому краю и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в июле – августе 2012 года в отношении одной из компаний, ведущей разработку карьера по добыче дресвы, расположенного неподалёку от п. Ключевой.

Проведённая совместная проверка показала, что администрация Надеждинского района в нарушение требований земельного законодательства выделила коммерческой компании земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,7 гектаров под разработку карьера по добыче осадочных горных пород. Однако в распоряжении, подписанным главой Надеждинского района, об утверждении схемы расположения земельных участков, категория этих двух земельных участков была указана, как земли промышленности, в результате чего именно с таким назначением они и были поставлены на кадастровый учёт.

В результате этих действий, на протяжении 4 лет на землях сельскохозяйственного назначения функционировал карьер по добыче полезных ископаемых, что не соответствует разрешённому виду использования этих земель.

Проведённый Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора (г. Уссурийск) расчёт показал, что размер причинённого вреда почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил 11,4 миллионов рублей, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: Россельхознадзор  уголовное дело  землепользование 



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