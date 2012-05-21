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В Приморье продолжаются работы по ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов
21 Мая 2012, 17:36 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 21 мая, ZRPRESS. Как сообщили «ЗР» в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, продолжается разбор завалов и проливка тлеющих участков. В работах задействованы 11 единиц техники и 46 человек личного состава, в том числе: 1 пожарный поезд, 2 пожарных танка, 2 машины разграждения, 6 автоцистерн.
Угрозы для населения посёлков Сунгач, Духовское, Новорусановка и Зеленодольское нет, жители вернулись в свои дома. Комиссией по чрезвычайным ситуациям оценивается ущерб.
Для обеспечения безопасности населения до окончания работ в зоне чрезвычайной ситуации, продолжит работать оцепление.
На случай обнаружения подозрительных предметов в Спасском районе работает телефон горячей линии.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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