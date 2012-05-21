В Приморье продолжаются работы по ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов

ПРИМОРЬЕ, 21 мая, ZRPRESS. Как сообщили «ЗР» в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, продолжается разбор завалов и проливка тлеющих участков. В работах задействованы 11 единиц техники и 46 человек личного состава, в том числе: 1 пожарный поезд, 2 пожарных танка, 2 машины разграждения, 6 автоцистерн.

Угрозы для населения посёлков Сунгач, Духовское, Новорусановка и Зеленодольское нет, жители вернулись в свои дома. Комиссией по чрезвычайным ситуациям оценивается ущерб.

Для обеспечения безопасности населения до окончания работ в зоне чрезвычайной ситуации, продолжит работать оцепление.

На случай обнаружения подозрительных предметов в Спасском районе работает телефон горячей линии.

«Золотой Рог».