Взятка в 50 тыс. рублей для полицейского довела до суда жителя Приморья

Фигурант хотел, чтобы сотрудники не проверяли его деятельность, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Дальнереченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Богуславец Красноармейского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия.

По версии следствия, преступление совершено в служебном кабинете МО МВД России «Дальнереченский», куда фигуранта вызвали с целью установления обстоятельств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предполагая, что он может быть привлечен к ответственности, мужчина решил дать взятку оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Действия взяткодателя были пресечены правоохранительными органами.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.