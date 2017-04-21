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Взятка в 50 тыс. рублей для полицейского довела до суда жителя Приморья
Фигурант хотел, чтобы сотрудники не проверяли его деятельность, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Дальнереченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Богуславец Красноармейского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия.
По версии следствия, преступление совершено в служебном кабинете МО МВД России «Дальнереченский», куда фигуранта вызвали с целью установления обстоятельств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Предполагая, что он может быть привлечен к ответственности, мужчина решил дать взятку оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков.
Действия взяткодателя были пресечены правоохранительными органами.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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