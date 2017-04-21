www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.42 р. 100 JPY: 51.77 р.
EUR: 60.61 р. 10 CNY: 81.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке вынесли приговор бывшему директору микрофинансовой организации

21 Апреля 2017, 13:17 | Приморье

Суд назначил фигурантке штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В краевом центре бывший руководитель микрофинансовой организации осужден за невыплату заработной платы. Являясь директором микрофинансовой некоммерческой организации «Тихоокеанский центр развития кредитных союзов», фигурантка с лета 2014 года в течение длительного времени не выплачивала заработную плату семи работникам компании, в результате чего перед ними образовалась задолженность на общую сумму 1,8 млн рублей.

При этом финансовое положение предприятие позволяло погасить образовавшуюся задолженность.

По фактам нарушений в сфере оплаты труда прокурором района принят комплекс мер реагирования в защиту трудовых прав граждан: в адрес руководства компании внесено представление, возбуждены дела об административных производствах. Прокурор также реализовал свои полномочия по защите трудовых прав работников компании в судебном порядке: судебные приказы о взыскании невыплаченной заработной платы находятся на исполнении в службе судебных приставов. Кроме этого, по материалам прокурорской проверки и было возбуждено данное уголовное дело в отношении недобросовестного работодателя.

Мировым судьей судебного участка № 27 Фрунзенского судебного района г. Владивостока вынесен приговор гр-ке А., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: тихоокеанский центр развития кредитных союзов 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru