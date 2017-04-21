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Во Владивостоке вынесли приговор бывшему директору микрофинансовой организации
Суд назначил фигурантке штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В краевом центре бывший руководитель микрофинансовой организации осужден за невыплату заработной платы. Являясь директором микрофинансовой некоммерческой организации «Тихоокеанский центр развития кредитных союзов», фигурантка с лета 2014 года в течение длительного времени не выплачивала заработную плату семи работникам компании, в результате чего перед ними образовалась задолженность на общую сумму 1,8 млн рублей.
При этом финансовое положение предприятие позволяло погасить образовавшуюся задолженность.
По фактам нарушений в сфере оплаты труда прокурором района принят комплекс мер реагирования в защиту трудовых прав граждан: в адрес руководства компании внесено представление, возбуждены дела об административных производствах. Прокурор также реализовал свои полномочия по защите трудовых прав работников компании в судебном порядке: судебные приказы о взыскании невыплаченной заработной платы находятся на исполнении в службе судебных приставов. Кроме этого, по материалам прокурорской проверки и было возбуждено данное уголовное дело в отношении недобросовестного работодателя.
Мировым судьей судебного участка № 27 Фрунзенского судебного района г. Владивостока вынесен приговор гр-ке А., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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