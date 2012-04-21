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Жители одного из домов Уссурийска обнаружили жуткую находку
Все службы, которые принято называть экстренными, отказались помочь жителям дома по ул. Краснознаменной, 147 в Уссурийске избавиться от гадюки.
«Гаденыша», не более 15 сантиметров длиной, нашла в своей ванной комнате семья, живущая на первом этаже. То, что это именно гадюка, подтвердили в местном отделении Роспотребнадзора (служба, более известная как СЭН), куда змею доставили жильцы, но искать возможное гнездо змей в восьмиподъездном доме отказались, посоветовав обратиться в МЧС. В МЧС отказались тоже, но дали совет обратиться в полицию. Там долго совещались и в итоге ответили: «Вот еще, гадюк мы не ловили!» Вопрос: свили змеи сами гнездо в доме на ул. Краснознаменной или кто-то из жильцов упустил змею из личного террариума, открыт.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».
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