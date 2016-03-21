На пароме "Eastern dream" обнаружена крупная партия контрабанды

На таможенном посту Морской порт Владивосток были пресечены попытки ввоза на пассажирском пароме «Eastern Dream», работающем на линии «Владивосток – Сакайминато - Донгхе», незадекларированных товаров. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В связи с обнаружением незадекларированных по установленной форме товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, составлено три определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ в отношении граждан Республики Кореи.

Паром «Eastern dream» прибыл из Донхэ (Южная Корея) во Владивосток ярким весенним днем впервые после ремонта. Во время таможенного контроля владивостокские таможенники обнаружили в сопровождаемом багаже пассажиров товары, которые явно не вписывались в рамки «для личного пользования». Кроме того, среди товаров была обнаружена бижутерия, в то время как таможенные посты Владивостокской таможни на данный момент не обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении таких товаров.

Среди незадекларированных товаров оказались: бижутерия, средства косметические, препараты для косметологии, на общую сумму по предварительной оценке 1 451 600 рублей, а также медицинские комплекты предполагаемой стоимостью в 1 миллион 904 тысяч рублей и абажуры для светильников стоимостью ориентировочно в 39500 рублей.

Корейская косметологическая продукция и техника, которую пытались провезти пассажиры, судя по всему, предназначены для профессионального использования в салонах красоты. Среди них - дорогостоящие препараты для инъекций, обезболивающие кремы, оборудование для микротоковой терапии и др.

Товар арестован, проводится экспертиза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.