Следствие отказывается комментировать информацию о задержании ректора ДВФУ

Правоохранительные органы задержали ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца для проведения следственных действий, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Источник агентства в силовых структурах края сообщил, что задержание произошло в ночь на 20 марта на территории кампуса вуза, на острове Русском.

В СУ СК по Приморскому краю информацию подтвердить или опровергнуть отказались. «Без комментариев», - сказала «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Приморью Аврора Римская. В пресс-службе вуза телефонную трубку не поднимают.

Напомним, 14 марта 2016 года, Следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении проректора по экономике и финансам университета Виктора Атаманюка и проректора по науке и инновациям Алексея Цхе. Они подозреваются в приемке и оплате невыполненных работ на сумму 20 миллионов рублей по созданию программы «Электронный университет».

Решением суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.