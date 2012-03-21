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В Приморье полностью восстановлено железнодорожное движение
ПРИМОРЬЕ, 21 марта, ZRPRESS. Специалисты восстановили движение по обоим путям в районе схода с рельсов цистерн с нефтепродуктами у станции Ружино в Приморье, сообщает в среду филиал ОАО "РЖД" Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Сход с рельсов семи цистерн с нефтепродуктами на станции Ружино в Приморье произошел в среду в 06.27 местного времени (23.27 мск вторника). Жертв и пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия повреждены четыре ригельных опоры контактной сети, затруднена маневровая работа станции, движение приостановлено, пишет РИА "Новости".
Причиной аварии стал заводской брак - излом боковой рамы тележки грузового вагона, изготовленной на украинском заводе ОАО "АзовЭлектроСталь" в 2010 году. Движение поездов на участке Губерово - Сибирцево ДВЖД осуществляется по обоим путям на тепловозной тяге. В 07.17 мск завершены работы по подъему всех сошедших с рельсов вагонов, - говорится в сообщении.
По информации ДВЖД, в настоящее время идут работы по восстановлению электроснабжения на перегоне. На месте работали восстановительные поезда станций Ружино и Сибирцево.
"Золотой Рог".
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