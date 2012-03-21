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В районе железнодорожной приморской станции Ружино произошёл сход цистерн
ПРИМОРЬЕ, 21 марта, ZRPRESS. Утром 21 марта от дежурного диспетчера станции Ружино в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что в Лесозаводском городском округе в районе железнодорожной станции Ружино сошли с путей 7 вагонов с нефтепродуктами.
По предварительной информации опрокидывания вагонов и розлива нефтепродуктов не произошло, возгорания нет, пострадавших в результате аварии нет. Также были повреждены 4 ригельных опоры контактной сети. Для проведения аварийно-восстановительных работ на месте происшествия находятся ремонтно-восстановительный поезд и пожарный поезд со ст. Ружино, а также железнодорожные ремонтные бригады.
На место убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Задержки в движении поездов дальнего следования нет.
Кроме того, минувшим утром на участке Транссиба в Амурской области сошел с рельсов локомотив грузового поезда, следовавшего по направлению Находка – Москва.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на перегоне станции Уруша Сковородинского района, на 7 198 км Забайкальского железнодорожного полотна. В результате происшествия схода с рельсов вагонов и розлива нефтепродуктов не произошло.
Позже состав грузового поезда, состоявший из 48 вагонов, был присоединен к резервному локомотиву и продолжил движение по заданному направлению. Поврежденный локомотив был транспортирован на станцию Уруша.
«Золотой Рог».
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