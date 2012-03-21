www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В районе железнодорожной приморской станции Ружино произошёл сход цистерн

21 Марта 2012, 13:29 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 21 марта, ZRPRESS. Утром 21 марта от дежурного диспетчера станции Ружино в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что в Лесозаводском городском округе в районе железнодорожной станции Ружино сошли с путей 7 вагонов с нефтепродуктами.

По предварительной информации опрокидывания вагонов и розлива нефтепродуктов не произошло, возгорания нет, пострадавших в результате аварии нет. Также были повреждены 4 ригельных опоры контактной сети. Для проведения аварийно-восстановительных работ на месте происшествия находятся ремонтно-восстановительный поезд и пожарный поезд со ст. Ружино, а также железнодорожные ремонтные бригады.

На место убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Задержки в движении поездов дальнего следования нет.

Кроме того, минувшим утром на участке Транссиба в Амурской области сошел с рельсов локомотив грузового поезда, следовавшего по направлению Находка – Москва.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на перегоне станции Уруша Сковородинского района, на 7 198 км Забайкальского железнодорожного полотна. В результате происшествия схода с рельсов вагонов и розлива нефтепродуктов не произошло.

Позже состав грузового поезда, состоявший из 48 вагонов, был присоединен к резервному локомотиву и продолжил движение по заданному направлению. Поврежденный локомотив был транспортирован на станцию Уруша.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru