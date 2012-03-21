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В отношении жительницы приморского с. Яковлевка озбуждено уголовное дело
В наступившем году уголовному преследованию за злостное уклонение от уплаты алиментов подвергаются безответственные родители, продолжающие игнорировать судебные решения.
Согласно решению Яковлевского районного суда жительница села гражданка К., лишенная родительских прав, обязана выплачивать алименты в пользу троих несовершеннолетних детей в размере ½ части заработка или иного дохода ежемесячно.
Заботу о двух старших детях, 13 и 9 лет, взяли на себя опекуны, третий, самый маленький, находится сейчас в детском доме.
Нерадивая мать, зная о вступившем в законную силу судебном решении, сознательно игнорировала его, не выплачивая алименты в добровольном порядке и не принимая никаких мер к трудоустройству.
Более того, в 2010 году она уже привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов и отработала в соответствии с судебным решением 160 часов обязательных работ, назначенных ей в виде наказания. Однако в данное время гражданка К. продолжает игнорировать исполнение требований исполнительного документа.
В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом было установлено, что нерадивая мать имела иной доход, работая по найму у частных лиц, который тщательно скрывала, материальной и иной помощи на содержание несовершеннолетних детей не оказывала.
На сегодняшний день долг перед детьми составляет около 93 тысяч рублей.
В конце февраля 2012 года в отделе судебных приставов по Яковлевском району вновь возбуждено уголовное дело в отношении гражданки К. по ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от выплаты алиментов).
Следует отметить, что законодателем внесены изменения в санкцию статьи 157 УК РФ, предлагающие усиление ответственности за уклонение от уплаты алиментов, в том числе, возможность назначения должнику наказания в виде лишения свободы на срок до одного года или принудительных работ на тот же срок. Также из санкции указанной статьи исключен такой вид наказания, как обязательные работы. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы.
По итогам работы за 2011 год дознавателями УФССП Росси по Приморскому краю было возбуждено 900 уголовных дел по статье 157 УК РФ - злостное уклонение от уплаты алиментов. В суды было направлено 878 уголовных дел, из них вынесено 696 обвинительных приговоров в отношении должников по алиментным обязательствам."Золотой Рог".
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