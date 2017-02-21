Приморские полицейские пресекают незаконный оборот спиртосодержащей продукции

В Артеме изъяли 18 литров «Этилового спирта», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в магазине на улице Вокзальная производится торговля спиртосодержащей продукцией.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства прибыли по указанному адресу. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 18 литров раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм «Этиловый спирт» на общую сумму 10 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ, незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.

Иван КРЫШАН.