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В Приморском крае мотоциклист попал под электропоезд
В Приморском крае на железнодорожном переезде в Партизанске произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 февраля в 10.56 по московскому времени на железнодорожном переезде станции Партизанск двухпутного электрифицированного участка Находка – Угловая (Дальневосточная железная дорога, Приморский край).
При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель мотоцикла Honda 1991 года рождения выехал на переезд перед проходящим пригородным электропоездом сообщением Партизанск – Владивосток.
Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда на транспортное средство избежать не удалось. В результате происшествия водитель мотоцикла находится в тяжелом состоянии в городской больнице Партизанска. Задержка электропоезда составила 8 минут.
В текущем году это уже не первое ДТП на железнодорожных переездах на полигоне Дальневосточной железной дороги. В 2012 году было допущено 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, 5 из них погибли. Все они случились по вине водителей автотранспорта.
Руководство Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в очередной раз призывает водителей автотранспортных средств быть бдительными при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения при их пересечении, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
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