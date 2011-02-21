Африканская чума свиней может добраться до Приморья по внутрироссийским транспортным линиям

Только половина свиноводческих хозяйств Приморья перешла на закрытый режим в связи с новой вспышкой Африканской чумы свиней на территории России.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю сохраняются повышенные меры биологической безопасности в связи с угрозой заноса Африканской чумы свиней, зарегистрированной в Нижегородской области, на территорию края как по внутрироссийским транспортным линиям, так и из-за рубежа.

Как сообщил 18 февраля Россельхознадзор, новый очаг опасного заболевания животных Африканской чумой свиней зарегистрирован на территории одного из личных подсобных хозяйств г. Дзержинска Нижегородской области. В настоящее время в неблагополучном пункте предприняты меры по локализации очага. Свиньи в хозяйстве ликвидированы. Проводится подготовка к уничтожению трупов и контаминированных вирусом материалов.

Наиболее вероятной версией о том, как вирус попал в личное подсобное хозяйство заключается в том, что он был занесен с кухонными отходами из близ расположенной воинской части. Этот случай в Нижегородской области похож по обстоятельствам на недавнюю вспышку в Санкт-Петербурге.

Как сообщил "ЗР" Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Россельхознадзора Приморья, в крае находится около 77 тысяч голов свиней, находящихся в основном в 115 товарных свиноводческих фермах. Причём, на закрытый режим работы, обеспечивающий максимальную защиту от проникновения этого заболевания перешло только 64 хозяйства.

Также особую озабоченность вызывает позиция некоторых глав муниципальных районов Приморского края, не принимающих и игнорирующих меры по информированию населения и товарных свиноводческих хозяйств об угрозе данного вида инфекционного заболевания.

В настоящее время это заболевание получило широкое распространение в южных регионах России, в которых пало и уничтоженное более 70 тысяч животных, владельцам которых из бюджетов регионов выплачено порядка 200 млн рублей.

Основными путями распространения этой инфекции являются мясопродукты убоя свиней, корма для животных, живые животные, перевозимые, в том числе в ручной клади пассажиров, готовые продукты питания (сало, ветчина, колбасные изделия, полуфабрикаты), корнеклубнеплоды и одежда могут выступать переносчиками возбудителей этой болезни.

Против этой болезни в России нет эффективной вакцины. Поэтому основными методами борьбы, как в России, так и за рубежом, являются, как предупредительная мера, переход свиноферм в закрытый режим работы, в случае же заражения - тотальный убой всех свиней, использование строжайших карантинных режимов, режимов дезинфекции, вплоть до сжигания свинарников, жесточайший режим контроля ввоза и перемещения продуктов внутри страны. В последствие, на подвергшихся заражению территориях несколько лет нельзя заниматься свиноводством, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Приморья.