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До 1 марта Приморье объявлено «Территорией безопасности»
В Приморье началась ежегодная совместная оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности».
Наравне с органами наркоконтроля в ней примут участие представители администрации края, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и участковые УВД по Приморскому краю, органы образования.
Операция направлена на снижение уровня потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи, а также выявление учащихся, причастных к незаконному обороту наркотиков. Мероприятия пройдут в школах, вузах, средне специальных учебных заведениях, детских домах и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Особое внимание в этом году планируется уделить неблагополучным семьям, в которых родители являются потребителями наркотиков.
Кинологические группы наркоконтроля проведут обследование учебных корпусов, общежитий, прилегающей территории на предмет наличия следовой информации о возможном потреблении наркотиков и иных запрещенных веществ на территории учебных заведений. Важное направление работы - ликвидация точек сбыта наркотиков и наркопритонов, действующих рядом со школами и детскими садами, а также выявление причин и условий, способствующих вовлечению учащейся молодежи в незаконный оборот наркотических средств.
В ходе «Территории безопасности» подростки будут привлекаться к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков и потребление наркотиков в общественных местах. Напомним, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, им придется заплатить штраф в размере до 5000 рублей.
Операция продлится до 11 марта 2011 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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