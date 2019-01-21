www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.33 р. 100 JPY: 60.61 р.
EUR: 75.58 р. 10 CNY: 97.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье введен режим ЧС

21 Января 2019, 15:24 | Приморье

Ящур добрался до свинокомплекса в Спасском районе

Власти Спасского района Приморья ввели режим ЧС муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса ООО «Мерси Агро Приморье» (входит в группу «Мерси Трейд»). Как ранее сообщала газета «Золотой рог», в начале января эпидемия была зарегистрирована в Михайловском районе на местном предприятии «Русагро».

На этот раз эпизоотическим очагом определен свинокомплекс и цех убоя ООО «Мерси трейд» Спасского района.

На данный момент угрожаемой зоной власти объявили 26 населенных пунктов Спасского района и 13 сел Черниговского района.

Ранее «Русагро» подтвердила факт заражения 11 января вирусом ящура свиней, содержащихся на племенной ферме в Приморье. Комплекс в Григорьевском сельском поселении (объект ТОР «Михайловский») был заселен не в полном объеме. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное.

Администрация Михайловского района после вспышки ящура ввела карантинные меры. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных. Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.

Досье «Золотого Рога»: Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "русагро"  эмидемия  ящур  свиньи  карантин  ЧС  "Мерси трейд" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru