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В Приморье введен режим ЧС
Ящур добрался до свинокомплекса в Спасском районе
Власти Спасского района Приморья ввели режим ЧС муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса ООО «Мерси Агро Приморье» (входит в группу «Мерси Трейд»). Как ранее сообщала газета «Золотой рог», в начале января эпидемия была зарегистрирована в Михайловском районе на местном предприятии «Русагро».
На этот раз эпизоотическим очагом определен свинокомплекс и цех убоя ООО «Мерси трейд» Спасского района.
На данный момент угрожаемой зоной власти объявили 26 населенных пунктов Спасского района и 13 сел Черниговского района.
Ранее «Русагро» подтвердила факт заражения 11 января вирусом ящура свиней, содержащихся на племенной ферме в Приморье. Комплекс в Григорьевском сельском поселении (объект ТОР «Михайловский») был заселен не в полном объеме. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное.
Администрация Михайловского района после вспышки ящура ввела карантинные меры. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных. Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.
Досье «Золотого Рога»: Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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