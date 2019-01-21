В одном из районов Приморья введен режим ЧС

Опасное заболевание распространяется по Приморскому краю

Власти Спасского района Приморья ввели режим ЧС муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса ООО «Мерси Агро Приморье» (входит в группу «Мерси Трейд»). Как ранее сообщала газета «Золотой рог», в начале января эпидемия была зарегистрирована в Михайловском районе на местном предприятии «Русагро».

На этот раз эпизоотическим очагом определен свинокомплекс и цех убоя ООО «Мерси трейд» Спасского района.

На данный момент угрожаемой зоной власти объявили 26 населенных пунктов Спасского района и 13 сел Черниговского района.

Ранее «Русагро» подтвердила факт заражения 11 января вирусом ящура свиней, содержащихся на племенной ферме в Приморье. Комплекс в Григорьевском сельском поселении (объект ТОР «Михайловский») был заселен не в полном объеме. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное.

Администрация Михайловского района после вспышки ящура ввела карантинные меры. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных. Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.

Досье «Золотого Рога»

Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.