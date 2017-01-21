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На юге Приморья обнаружено захоронение 850 тонн загрязненных отходов

21 Января 2017, 10:26 | Приморье

Загрязняющие вещества включают тяжелые металлы - свинец, ртуть и медь

Росприроднадзор проводит административное расследование по факту захоронения 850 тонн загрязненного донного грунта в районе острова Лисий залива Находка на юге Приморского края. Министр природных ресурсов и экологии Сергей ДОНСКОЙ поручил главе Росприроднадзора Артему СИДОРОВУ взять ситуацию с захоронением под личный контроль, говорится в пресс-релизе Минприроды.

«Министр поручил главе Росприроднадзора держать ситуацию под личным контролем и предпринять все предусмотренные действующим законодательством меры по взысканию ущерба», - поясняет пресс-служба Минприроды.

О загрязнении стало известно после того, как анонимный гражданин обратился в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора с информацией о том, что в акватории бухты Золотой Рог, в районе впадения р. Объяснения, в ночное время суток велись дноуглубительные работы.

После получения обращения гражданина инспекторы Росприроднадзора провели проверку на корабле «Аквамарин», который находится в собственности у ФГУП «Росморпорт». "Записи в судовом журнале подтвердили факт производства работ по дноуглублению в указанном районе и сброса донных грунтов/отходов в районе о. Лисий залива Находка, в объеме 850 тонн, без необходимого разрешения.

«По данным многолетних наблюдений ФГБУ «Примгидромет», в донных отложениях указанного района отмечается высокое содержание загрязняющих веществ, включая тяжелые металлы (свинец, ртуть, медь и т.д.)», - поясняет Минприроды.

В отношении «Росморпорта» возбуждено административное производство по ст. 8.19 КоАП РФ «Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне РФ».

Росприроднадзор также обратился в местную прокуратуру с требованием принять меры в отношении капитана порта Владивосток «по факту ненадлежащего осуществления контроля портовой деятельности».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: бухта  залив находка  Росприроднадзор  отходы  "золотой рог"  свинец 



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