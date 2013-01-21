Владивостокского бизнесмена ждет лишение свободы сроком до трех лет

В Приморском крае Находкинской таможней возбуждено сразу два уголовных дела в отношении генерального директора владивостокской компании по статье 193 УК РФ по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте.

В 2010 году данный руководитель заключил контракты с японской фирмой на поставку товаров народного потребления на территорию Российской Федерации (офисная бумага, бытовая химия, транспортные средства, косметические средства, автохимия и другие).

В счет исполнения обязательств по контрактам за предстоящие поставки товаров предприниматель перевел за границу денежные средства на сумму 151 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что в период срока действия контрактов в адрес данной фирмы поставка товаров не осуществлялась. В соответствии с российским законодательством, за навезённые товары в предусмотренный срок на таможенную территорию Таможенного союза, данный предприниматель был обязан обеспечить возврат денежных средств, уплаченных иностранной компании. Однако денежные средства в установленный законом срок руководителем организации возвращены не были.

Согласно санкции статьи 193 УК РФ руководителя российской компании ждет наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет, сообщила газете "Золотой Рог" Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.

Газета "Золотой Рог".