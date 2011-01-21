В Кавалерово жестоко расправляются с пенсионерами

18 января знакомая кавалеровских супругов ФИЛИПЕНКО, врач ЦРБ, зашла к ним в дом и обнаружила трупы хозяев: жена 73 лет лежала на веранде с перерезанным горлом и множественными ножевыми ранениями, муж 76 лет – в зале, с теми же смертельными увечьями.

Следователи установили, что убийство пожилых супругов (жена работала в больнице терапевтом, муж – пенсионер, бывший председатель райисполкома во времена СССР) произошло несколькими днями ранее. На месте преступления найден нож (оставленный убийцей, как ни странно, в теле одной из жертв) и отпечатки пальцев. Ничего из ценных вещей в доме не тронуто.

Следствие ведет кавалеровский межрайонный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Приехали также четыре оперативника из оперативно-разыскной части Управления внутренних дел по Приморскому краю, а также следователь-криминалист следственного управления Следственного комитета РФ из Владивостока. Удалось установить, что жертвы знали своего убийцу. В доме есть следы присутствия постороннего мужчины. Сначала убийца ударил ножом женщину, потом взялся за мужчину, вышедшего из спальни. В это время еще живая женщина пыталась позвонить по городскому телефону, но не успела.

На днях в Кавалерово произошло еще одно громкое убийство. Сын 31 года, сварщик в «Примтеплоэнерго», примерный семьянин (у него жена и двое дочек), пришел в квартиру своих родителей и зарезал ножом родную мать. Мужчина страдает психическим заболеванием. Подозреваемый задержан.