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Во Владивостоке дети рискуют оказаться под колесами машин на школьном дворе
20 Декабря 2017, 16:35 | Приморье
Во Владивостоке территория школы № 47 стала парковкой. Несмотря на запрет въезда и ограждение, родители подвозят детей к крыльцу школы, а некоторый просто паркуют машины. При этом заезд и выезд происходит через газоны. Нарушителей не смущает, что они заезжают под знак "движение запрещено".
Каждое утро около сотни машин нарушают предписанное знаком правило дорожного движения. Безбоязненно и уверенно, что никто не будет привлечен к ответственности. Непуганность обусловена тем, что органы ГИБДД, даже имея официальные обращения, граждан не предпринимают никаких действий по отношению к нарушителям. Ежедневно дети рискуют оказаться под колесами автомобилей.
Неисполнение своих должностных обязанностей органами ГИБДД и защита детей - только на устах ответственных лиц, а по факту этим никто не занимается. Более того, ограждение школьной территории было установлено за счет средств спонсоров. Два столбика и цепь злоумышленники регулярно повреждают. Это происходит и по ночам. Администрация школы не может поймать злодеев. На ограждение периметра денег нет, несмотря на решение суда обязать администрацию поставить такое ограждение.
Теперь родители-активисты намерены апеллировать к вышестоящему руководству ГИБДД и будущему мэру Владивостока.
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