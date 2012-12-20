Владивостокский предприниматель в одночасье лишился Mersedes, Lexus и части коттеджа

В отдел судебных приставов по Ленинскому району Владивостока поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина О. суммы долга в размере 750 тысяч долларов США в пользу физического лица.

Несколько лет назад мужчина обратился к своему деловому партнеру с просьбой одолжить 750 тысяч долларов США на развитие бизнеса и обязался выплатить денежную сумму в срок. Однако, получив необходимые средства, мужчина отказался исполнять свои обязательства, в связи с чем деловой партнер был вынужден обратиться в суд.

Судебным приставом в ходе исполнения требований исполнительного документа были сделаны запросы в регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника. Согласно полученным ответам было установлено, что за должником числятся два автомобиля марки Mersedes и Lexus, а также имеется 1/5 части доли в коттедже. Автомобили были обнаружены судебным приставом на ул. Абрековской, возле офисного здания, в котором работает предприниматель. Прибыв к месту работы должника, судебные приставы попытались с ним созвониться и договориться о встрече, однако мужчина закрылся в офисе и наотрез отказался давать какие-либо объяснения судебным приставам. После нескольких часов переговоров с представителями предпринимателя судебный пристав принял решение наложить арест на дорогостоящие автотранспортные средства. Стоит отметить, что аресту подверглась и часть недвижимости должника.

Судебные приставы предупредили представителей должника, что если в течение 10 дней долг не будет погашен либо акт ареста не будет оспорен в судебном порядке, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» имущество будет передано на оценку и дальнейшую реализацию, сообщили "ЗР" в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.