www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Рыбная отрасль
Распечатать

Во Владивостоке граждане Китая осуждены за незаконную добычу 206 тыс. особей кальмара

20 Декабря 2012, 10:58 | Приморье

Фрунзенским районным судом города Владивостока вынесены обвинительные приговоры в отношении четырех граждан КНР - капитанов иностранных рыбопромысловых судов, осужденных за разработку  природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой без соответствующего разрешения (ч. 2 ст. 253 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, в июне-июле 2012 года, осуществляя руководство и управление рыбодобывающими суднами, указанные лица незаконно добыли почти 206 тыс. особей кальмара тихоокеанского, чем причинен крупный ущерб морским биологическим ресурсам Российской Федерации в размере свыше 1,5 млн. рублей, сообщила пресс-слжуба прокуратуры Приморского края.

Признав всех четверых подсудимых виновными, суд приговорил их к наказанию в виде штрафа на общую сумму 470 тыс. рублей. При этом экологический ущерб в размере 1 млн. 647 тыс. 160 рублей возмещен ими в добровольном порядке, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края края.

Газета "Золотой Рог".

 

Автор:
Теги: рыболовство  прокуратура  КНР  браконьеры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru