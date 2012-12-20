Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке граждане Китая осуждены за незаконную добычу 206 тыс. особей кальмара
Фрунзенским районным судом города Владивостока вынесены обвинительные приговоры в отношении четырех граждан КНР - капитанов иностранных рыбопромысловых судов, осужденных за разработку природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой без соответствующего разрешения (ч. 2 ст. 253 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, в июне-июле 2012 года, осуществляя руководство и управление рыбодобывающими суднами, указанные лица незаконно добыли почти 206 тыс. особей кальмара тихоокеанского, чем причинен крупный ущерб морским биологическим ресурсам Российской Федерации в размере свыше 1,5 млн. рублей, сообщила пресс-слжуба прокуратуры Приморского края.
Признав всех четверых подсудимых виновными, суд приговорил их к наказанию в виде штрафа на общую сумму 470 тыс. рублей. При этом экологический ущерб в размере 1 млн. 647 тыс. 160 рублей возмещен ими в добровольном порядке, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края края.
Газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню
- "Дело косаток", открытое против руководителей ТИНРО-Центра, похоже, держится на честном слове
- В Приморье перед судом предстанут иностранцы, занимавшиеся незаконным выловом краба
- Приморские рыбаки выловили сетями морскую мину
- Недомороженная рыба до суровых челябинских покупателей не дошла
- Главный рыбак Приморья пожалел несчастных акул
- Капитан японской шхуны ответит за приморские хвосты и клешни
- В Приморье полиция провела операцию "Путина"
- В Приморье предотвращена поставка на российский продовольственный рынок свыше 22 тонн небезопасной форели
- В Приморье у торговцев обнаружили свыше 28 тонн просроченной продукции
Новости раздела
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса