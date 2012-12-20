Во Владивостоке граждане Китая осуждены за незаконную добычу 206 тыс. особей кальмара

Фрунзенским районным судом города Владивостока вынесены обвинительные приговоры в отношении четырех граждан КНР - капитанов иностранных рыбопромысловых судов, осужденных за разработку природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой без соответствующего разрешения (ч. 2 ст. 253 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, в июне-июле 2012 года, осуществляя руководство и управление рыбодобывающими суднами, указанные лица незаконно добыли почти 206 тыс. особей кальмара тихоокеанского, чем причинен крупный ущерб морским биологическим ресурсам Российской Федерации в размере свыше 1,5 млн. рублей, сообщила пресс-слжуба прокуратуры Приморского края.

Признав всех четверых подсудимых виновными, суд приговорил их к наказанию в виде штрафа на общую сумму 470 тыс. рублей. При этом экологический ущерб в размере 1 млн. 647 тыс. 160 рублей возмещен ими в добровольном порядке, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края края.

Газета "Золотой Рог".