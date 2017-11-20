Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
Что именно стало причиной ее поведения – неизвестно, однако перед законом ей придется ответить, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Жительница города Находки пришла на прием в отдел судебных приставов в состоянии алкогольного опьянения и устроила дебош, сообщили в пресс-службе ФССП по Приморскому краю.
«Находясь в вестибюле и ожидая своей очереди, чтобы попасть на прием к судебному приставу, женщина начала проявлять крайнюю степень нетерпения и вести себя неподобающим образом, не реагируя на замечания сотрудников службы», - рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Как отметили в ведомстве, у судебных приставов не было никаких сомнений, что гражданка явилась в отдел судебных приставов в нетрезвом состоянии. Женщину пригласили в кабинет для дачи объяснений и составления протокола.
«Начав писать объяснение, посетительница тут же порвала его, вытащила из сумки отрытую бутылку водку и, отхлебнув несколько глотков, продолжила бурное обсуждение сложившейся ситуации», - добавили в ведомстве.
После этого инцидента на гражданку были составлены административные протоколы за правонарушения от судебных приставов и сотрудников полиции.
Новости тематики
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
- В Приморье троих подростков, напавших на женщину, отправили за решетку
- В Приморье полицейский сфальсифицировал протоколы допроса
- В Приморье два участка земли достались супруге местного чиновника
- В Приморье мужчина сжег сено, коровники, ангар и навес
- Предприниматель предстанет перед судом в Приморье
- В Приморье капитана корабля оштрафовали и осудили
- По количеству тяжких преступлений Приморье вернулось в прошлый век
- В Приморье строительная компания задолжала 200 рабочим
Новости раздела
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
- В Приморье троих подростков, напавших на женщину, отправили за решетку
- В Приморье полицейский сфальсифицировал протоколы допроса
- В Приморье два участка земли достались супруге местного чиновника
- В Приморье мужчина сжег сено, коровники, ангар и навес
- Предприниматель предстанет перед судом в Приморье
- В Приморье капитана корабля оштрафовали и осудили
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- По количеству тяжких преступлений Приморье вернулось в прошлый век
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Падь начала оправдывать название
- В России придумали новый неожиданный налог
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- Работники одного из крупнейших предприятий надеются на нового главу региона
- В Приморском крае появится еще один угольный порт
- В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"
- Какие мегамосты еще ждать Дальнему Востоку
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Приамурья в хранении агрохимикатов
- В Хабаровске стартует традиционный конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь"
- На развитие сельского хозяйства Камчатки направлено более 1 млрд рублей