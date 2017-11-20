Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя

Что именно стало причиной ее поведения – неизвестно, однако перед законом ей придется ответить, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Жительница города Находки пришла на прием в отдел судебных приставов в состоянии алкогольного опьянения и устроила дебош, сообщили в пресс-службе ФССП по Приморскому краю.

«Находясь в вестибюле и ожидая своей очереди, чтобы попасть на прием к судебному приставу, женщина начала проявлять крайнюю степень нетерпения и вести себя неподобающим образом, не реагируя на замечания сотрудников службы», - рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, у судебных приставов не было никаких сомнений, что гражданка явилась в отдел судебных приставов в нетрезвом состоянии. Женщину пригласили в кабинет для дачи объяснений и составления протокола.

«Начав писать объяснение, посетительница тут же порвала его, вытащила из сумки отрытую бутылку водку и, отхлебнув несколько глотков, продолжила бурное обсуждение сложившейся ситуации», - добавили в ведомстве.

После этого инцидента на гражданку были составлены административные протоколы за правонарушения от судебных приставов и сотрудников полиции.