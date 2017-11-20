www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.63 р. 100 JPY: 52.96 р.
EUR: 70.36 р. 10 CNY: 89.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров

20 Ноября 2017, 15:40 | Приморье

Всего ей удалось обмануть 16 доверчивых граждан, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Фигурантка дела устроившись работать в банк в 2013 году, разработала преступную схему хищения денежных средств клиентов банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Для реализации преступного плана она выбирала граждан пенсионного возраста, не умеющих самостоятельно пользоваться терминалами и банкоматами. Получая чеки с паролями, служащая подключала потерпевшим услугу доступа к онлайн системе банка, после чего переводила с их счетов денежные средства», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

За несколько лет ей удалось тайно похитить порядка 400 тыс. рублей у 16 доверчивых граждан. Преступления были выявлены службой безопасности банка в ходе служебной проверки.

Хорольский районный суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 2 ст. 272 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд назначил ей за содеянное 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, чистосердечного раскаяния, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличия малолетнего ребенка, а также добровольное возмещение имущественного ущерба.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: прокуратура  пенсионер  банк  мошенничество 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru