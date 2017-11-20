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В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
Всего ей удалось обмануть 16 доверчивых граждан, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Фигурантка дела устроившись работать в банк в 2013 году, разработала преступную схему хищения денежных средств клиентов банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Для реализации преступного плана она выбирала граждан пенсионного возраста, не умеющих самостоятельно пользоваться терминалами и банкоматами. Получая чеки с паролями, служащая подключала потерпевшим услугу доступа к онлайн системе банка, после чего переводила с их счетов денежные средства», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
За несколько лет ей удалось тайно похитить порядка 400 тыс. рублей у 16 доверчивых граждан. Преступления были выявлены службой безопасности банка в ходе служебной проверки.
Хорольский районный суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 2 ст. 272 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд назначил ей за содеянное 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, чистосердечного раскаяния, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличия малолетнего ребенка, а также добровольное возмещение имущественного ущерба.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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