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В Приморье троих подростков, напавших на женщину, отправили за решетку
В вечернее время парень в парке избил женщину бейсбольной битой, за этим процессом наблюдали две его знакомые девушки, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
В понедельник, 12 декабря 2016 года молодой человек и две девушки 2001 года рождения в вечернее время подкараулили в парке «Восток» в городе Арсеньеве случайную прохожую с целью похитить ее имущество. Подросток нанес несколько ударов по голове потерпевшей бейсбольной битой, а девушки должны были обыскать последнюю, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
«Проходящий мимо случайный прохожий потребовал прекратить противоправные действия и подсудимые скрылись с места преступления. Спустя несколько дней от полученных травм 50-летняя потерпевшая умерла в больнице города», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе силового ведомства.
Собранные следственными органами СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Так, трое несовершеннолетних признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Кроме того, один из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, девушкам 4,5 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
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извергов надо было расстрелять!А тут 4, 5 года. . . . Мда, жизнь человека ничего не стОит. . . Вот если бы чинушу замочили, срок был бы суровее!