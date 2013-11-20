Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На шахте в Приморском крае обнаружен погибший шахтер
20 ноября в 06 часов 25 минут при разборе завалов был обнаружен шахтер без признаков жизни. В 07 часов 00 минут тело погибшего было извлечено из породы.
На месте происшествия с семьей погибшего работают психологи Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, 16 ноября в 22 часа 35 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 22 часа 30 минут на шахте в 40 км. от города Уссурийск произошло обрушение. На шахту убыло дежурное подразделение Приморского военизированного горноспасательного взвода в составе 6 человек личного состава и 1 единицы техники.
Горноспасатели спустились в подземную выработку. На аварийном участке работало 4 человека. Трое рабочих самостоятельно покинули шахту. Медицинская помощь не потребовалось. Судьба одного из горняков была неизвестна.
Всего в разборах завала было задействовано 26 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 19 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Новости тематики
Новости раздела
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона