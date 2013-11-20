На шахте в Приморском крае обнаружен погибший шахтер

20 ноября в 06 часов 25 минут при разборе завалов был обнаружен шахтер без признаков жизни. В 07 часов 00 минут тело погибшего было извлечено из породы.



На месте происшествия с семьей погибшего работают психологи Главного управления МЧС России по Приморскому краю.



Напомним, 16 ноября в 22 часа 35 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 22 часа 30 минут на шахте в 40 км. от города Уссурийск произошло обрушение. На шахту убыло дежурное подразделение Приморского военизированного горноспасательного взвода в составе 6 человек личного состава и 1 единицы техники.



Горноспасатели спустились в подземную выработку. На аварийном участке работало 4 человека. Трое рабочих самостоятельно покинули шахту. Медицинская помощь не потребовалось. Судьба одного из горняков была неизвестна.



Всего в разборах завала было задействовано 26 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 19 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.