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На шахте в Приморском крае обнаружен погибший шахтер

20 Ноября 2013, 14:56 | Приморье

20 ноября в 06 часов 25 минут при разборе завалов был обнаружен шахтер без признаков жизни. В 07 часов 00 минут тело погибшего было извлечено из породы.

На месте происшествия с семьей погибшего работают психологи Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, 16 ноября в 22 часа 35 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 22 часа 30 минут на шахте в 40 км. от города Уссурийск произошло обрушение. На шахту убыло дежурное подразделение Приморского военизированного горноспасательного взвода в составе 6 человек личного состава и 1 единицы техники.

Горноспасатели спустились в подземную выработку. На аварийном участке работало 4 человека. Трое рабочих самостоятельно покинули шахту. Медицинская помощь не потребовалось. Судьба одного из горняков была неизвестна.

Всего в разборах завала было задействовано 26 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 19 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе  Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: МЧС  авария  происшествия  шахта 






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