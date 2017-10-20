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Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности

20 Октября 2017, 19:00 | Приморье

В 2016 году после осушения озера в районе села Екатериновка Партизанского района, которое раньше предназначалось для очистных сооружений, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность потерпевшего после проведения оперативно-следственных мероприятиям была установлена, также следователи установили подозреваемых и нашли свидетели преступления, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Несмотря на давность события, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, в июне 2007 года потерпевший мужчина 24-летнего возраста попросил знакомых продать квартиру, принадлежавшую ему на праве собственности. Взамен за услугу он обещал бесплатно покрасить автомобиль. Во время оформления документов и совершения сделки, потерпевший поссорился со своим братом, с которым по договоренности он должен был поделить вырученные от продажи квартиры денежные средства.

«Получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и уехать из Приморья с общими деньгами. Он попросил оказать помощь в перемещении в другой населенный пункт тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники распили спиртные напитки и поссорились. В ходе ссоры подсудимые накинули веревку на шею потерпевшему, лишили его возможности дышать, и убили. После чего, забрали вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс. рублей, а тело сбросили в озеро», - добавили в пресс-службе силового ведомства.

Сегодня, 20 октября, судом присяжных был провозглашен обвинительный вердикт двум мужчинам. Коллегия присяжных сочла доказанным факт убийства и кражи денежных средств жителя Владивостока в 2007 году. Основной вердикт по данному делу вынесет суд. Государственное обвинение поддерживают сотрудники прокуратуры Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: СКР  суд  убийство  присяжные 



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