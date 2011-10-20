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За сентябрь приморцы перечислили 340 тысяч рублей телефонным мошенникам
Аферисты звонят на телефоны, представляются родственниками, сообщают о несчастном случае, а затем просят перечислить деньги для оказания помощи.
Во Владивостоке 60-летний пенсионер лишился крупной денежной суммы, поверив телефонному звонку неизвестных, сообщивших о ДТП с участием его сына.
За решение вопроса об освобождении от грозящей сыну уголовной ответственности мошенники попросили 100 тысяч рублей. Мужчина, не убедившись в правдивости информации, перевел на счет мошенников требуемую сумму.
Аналогичный случай произошел в приморском городе Арсеньев в конце сентября. Поверив телефонному звонку мошенников, что родственник находится в опасности, женщина перечислила на указанный ими счет 60 тысяч рублей. Чтобы собрать необходимую сумму, потерпевшая была вынуждена обратиться к своим знакомым и соседям.
За помощью в полицию обратилась еще одна потерпевшая - жительница Владивостока. По словам женщины, неизвестный, позвонив ей на домашний телефон, под предлогом урегулирования вопроса по ДТП с участием ее близкого человека, завладел деньгами в сумме 180 тысяч рублей. Деньги она перечислила через терминал экспресс-оплаты на улице Уборевича.
Как показывает практика, схема мошенничества, посредством которой граждане лишились своих сбережений, весьма распространена. Аферисты звонят на телефоны, представляются родственниками, сообщают о несчастном случае, а затем просят перечислить деньги для оказания помощи. Многие жители Приморского края, поверив таким уловкам и не удостоверившись в правдивости информации, сразу бросаются переводить через терминал имеющиеся деньги или передают их подъехавшему курьеру.
Выяснилось, что звонки и смс-сообщения на телефоны приморцев поступают с телефонных номеров, зарегистрированных в других регионах России. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Управления МВД России по Приморскому краю рассказали, что коллеги из Белгородской области недавно задержали смс-мошенника, обобравшего жителя Приморья.
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам изучить следующие советы, как не стать жертвой мошенников:
1. Получив по мобильному телефону сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос путем передачи денег, не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги. Постарайтесь связаться с близкими, о которых идет речь. Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
2. Получив с незнакомого вам номера телефона звонок от якобы знакомого человека, сообщающего, что он попал в беду и срочно нужны деньги, обязательно задайте вопросы личного характера. Например, куда он ездил отдыхать в последний раз, как зовут ваших родственников, номер его дома, местоположение дачи и т. п.
Полиция УМВД России по Приморскому краю обращается к гражданам с просьбой проявлять осторожность и сразу сообщать сведения о совершенных либо готовящихся преступлениях. Своевременное информирование представителей органов внутренних дел ускорит поиск и позволит привлечь злоумышленников к ответственности.
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