В Приморском крае полицейские задержали несовершеннолетнего серийного угонщика

В Приморье участились случаи хищения транспорта отечественного производства. Объектом посягательств становятся мотоциклы и мопеды. Если дорогую иномарку угоняют для дальнейшей перепродажи, то российские старенькие мотоциклы обычно угоняют для того, чтобы «покататься» и бросить.



На лицо классический вариант «неправомерного завладения без цели хищения» - именно так трактует подобные действия Уголовный кодекс Российской Федерации.

В полиции отмечают, что большая часть угонщиков – это подростки от 14 до 18 лет. Часто среди них попадаются и сбежавшие воспитанники реабилитационных центров Приморского края. По словам стражей порядка, они преследуют единственную цель: прокатиться с ветерком, произвести впечатление на девушку. По данным полиции, на сегодняшний день в розыске числятся 89 детей и подростков, из которых большая часть это сбежавшие воспитанники детских домов и интернатов от 8 до 18 лет. Как правило, такие преступления совершаются после совместного употребления спиртных напитков.

Несмотря на юный возраст, подростки из школ-интернатов зачастую имеют богатую криминальную биографию. Например, в Лесозаводском районе Приморья задержан несовершеннолетний, промышлявший квартирными кражами и угонами автотранспорта. Только за один день, ранее неоднократно судимый 17-летний парень, совершил две кражи сумок из автомобиля, кражу хозяйственной утвари из дома на приусадебном участке и угон мотоцикла. Юный вор, который сейчас находится под стражей, сознался в 17 преступлениях.