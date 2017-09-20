Водитель, сломавший несколько деревьев в Приморье, предстанет перед судом

Своими действиями он причинил ущерб в размере 78 тыс. рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Недалеко от с. Калиновка Спасского района, водитель ГАЗ-66 с целью обеспечения свободного проезда, сломал по пути движения, а также спилил при помощи имеющейся пилы деревья. Преступление было выявлено сотрудниками полиции при проведении рейда, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

На сегодняшний день прокуратурой г. Спасск-Дальний утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.

В ходе предварительного расследования, в целях обеспечения исковых требований о возмещении экологического вреда наложен арест на транспортное средство фигуранта.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.