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Водитель, сломавший несколько деревьев в Приморье, предстанет перед судом
Своими действиями он причинил ущерб в размере 78 тыс. рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Недалеко от с. Калиновка Спасского района, водитель ГАЗ-66 с целью обеспечения свободного проезда, сломал по пути движения, а также спилил при помощи имеющейся пилы деревья. Преступление было выявлено сотрудниками полиции при проведении рейда, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
На сегодняшний день прокуратурой г. Спасск-Дальний утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.
В ходе предварительного расследования, в целях обеспечения исковых требований о возмещении экологического вреда наложен арест на транспортное средство фигуранта.
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
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