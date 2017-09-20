В Приморье организатор казино заработал более 1,5 млн рублей

В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Весной этого года приморец организовал незаконное казино. Для этого он арендовал помещение в г. Уссурийске по улице Комсомольской. В нем он разместил 15 компьютеров, оснащенные специальным игровым программным обеспечением. Благодаря этим программам в дальнейшем осуществлялась азартная деятельность.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края, рабочее место оператора-кассира игорного заведения также было оборудовано компьютером, соединенным единой локальной сетью с остальными рабочими станциями.

«Посетители устно заключали соглашение, основанное на риске, с администратором игорного заведения. Затем передавали ему денежные средства, которые переводились и перечислялись им в электронном виде в виде баллов и ставок в качестве условий участия в азартной игре», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

После соглашения игорная деятельность посетителями осуществлялась самостоятельно. В случае проигрыша, денежные средства участников обращались в доход фигуранта. Извлеченный им в указанный период времени в результате незаконной игорной деятельности доход превысил 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.