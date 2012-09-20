Тайфун SANBA нарушил электроснабжение на всей территории Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ZRPRESS. Во Владивостоке в период прохождения тайфуна SANBA электроснабжение осуществлялось в штатном режиме, сбоев в работе оборудования приморского филиала ДРСК зафиксировано не было.

Основной удар стихии пришелся на южные и центральные районы края. В этих районах за прошедшие сутки в распределительных сетях 6-10 кВ было зафиксировано больше 20 отключений электроэнергии. Благодаря слаженной и оперативной работе специалистов приморского филиала «ДРСК» основную часть повреждений на линиях удавалось устранить в течение часа, на восстановление особо сложных участков у энергетиков уходило от двух до восьми часов.Работу аварийных бригад осложнила распутица. Своевременно добраться до некоторых поврежденных энергообъектов специалистам помешали размытые дороги, смытые мосты и проливной дождь.

Если во Владивостоке удалось избежать отключений электроэнергии, то на всей территории Приморского края нарушения в электроснабжении фиксировались как в сетях приморского филиала «ДРСК», так на объектах смежных сетевых организаций.

По данным на утро 19 сентября электроснабжение всех потребителей, нарушенное тайфуном восстановлено, исключение составляют три населенных пункта – с. Чистоводное (население 115 человек), с. Горноводное (население 61 человек) и с. Свободное (население 16 человек). Пока энергетикам не удается добраться до мест повреждения линий электропередачи. Дождем размыты все подъездные дороги к указанным населенным пунктам, смыты мосты, доставить в села технику, материалы и аварийные бригады невозможно. На сегодня восстановление электроснабжения в трех приморских селах – приоритетная задача энергетиков. В приморском филиале «ДРСК» решается вопрос транспортировки людей и оборудования к месту аварий.

Из-за прохождения тайфуна с 17 по 19 сентября в приморском филиале «ДРСК» был введен режим повышенной готовности во всех структурных подразделениях предприятия. На этот период в филиале были отменены все работы на энергообъектах, кроме аварийных. Аварийные бригады подготовлены к работам по восстановлению электроснабжения потребителей, обеспечены необходимой техникой, инструментами и материалами. Всего в устранении последствий тайфуна было задействовано 50 восстановительных бригад приморского филиала «ДРСК», 51 единица техники.

Напомним, что в ночь на понедельник, 17 сентября, мощный тайфун SANBA принес в Приморский край сильный ветер с порывами до 28 м/с, по данным синоптиков, только во Владивостоке выпало 108 мм осадков, что составляет около 90% от месячной нормы. Специалисты прогнозировали резкий подъем уровня воды в большинстве рек края, угрозу подтопления населенных пунктов, расположенных в поймах рек.

«Золотой Рог».