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Во Владивостоке более 50 единиц спецтехники убирают последствия стихии

20 Мая 2019, 14:39 | Приморье
Спецтехника, дорожные рабочие и специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на Владивосток
 
В городе убирают упавшие деревья и ветки, прочищают систему ливневой канализации, чтобы обеспечить оперативный сброс воды с дорог, убирают с магистралей нанесенные с косогоров камни и грунт.
 
По сообщениям управления дорог и благоустройства мэрии в ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц техники. Это канало-промывочные машины, трактора-щетки, погрузчики, самосвалы, автокран и вышка. В работах по уборке последствий сильного дождя и ветра также участвуют представители управляющих компаний, которые наводят порядок на придомовых территориях, а также различных организаций и предприятий.
 
«Ливнёвку повторно прочищают от грязи и камней, принесённых ливнем. Чтобы обеспечить более быстрый спуск воды на подтопляемых участках, решетки заблаговременно поднимали. Это район ДСК, улицы Приходько, Воропаева, Борисенко, Калинина, Спортивная набережная, Пограничная, тупик Шевченко, проспект 100-летия Владивостока (район «Строителя»), Русская, Иртышская, Снеговая», - говорят специалисты.
 
Специалисты также продолжают убирать упавшие ветки и деревья. Эти работы ведутся на улицах Героев Хасана, 18, проспекте 100-летия Владивостока, 30 и 155, Бородинской, 25, Зои Космодемьянской, 19 и других.
 
Напомним, что во Владивостоке было объявлено штормовое предупреждение. По сообщениям Примгидромета, днём 20 мая в южных и восточных районах края ожидается сильный (15-40 мм за 12 часов и менее), местами возможен очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. На остальной территории дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье порывами до 27 м/с.
 
Фото МБУ «Содержание городских территорий».
 
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Теги: жкх  ситихия  непогода 



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