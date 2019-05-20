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Во Владивостоке восстановлено движение троллейбусов
20 Мая 2019, 12:43 | Приморье
Специалисты ОАО «Электрический транспорт» ликвидировали последствия обрыва контактной сети, который произошел по вине водителя большегруза.
Движение троллейбусов во Владивостоке, прерванное сегодня утром, восстановлено.
«Специалисты смогли восстановить сеть около 10:45, - сообщила директор предприятия Лилия Козлова. – Теперь наша задача – выяснить, что за машина стала причиной обрыва. Работа в этом направлении уже началась».
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, на маршрутах краевого центра в эти минуты работает 552 автобуса, 8 троллейбусов, 12 трамваев, фуникулер.
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Теги: транспорт
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