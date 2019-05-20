Во Владивостоке восстановлено движение троллейбусов

Специалисты ОАО «Электрический транспорт» ликвидировали последствия обрыва контактной сети, который произошел по вине водителя большегруза.

Движение троллейбусов во Владивостоке, прерванное сегодня утром, восстановлено.

«Специалисты смогли восстановить сеть около 10:45, - сообщила директор предприятия Лилия Козлова. – Теперь наша задача – выяснить, что за машина стала причиной обрыва. Работа в этом направлении уже началась».

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, на маршрутах краевого центра в эти минуты работает 552 автобуса, 8 троллейбусов, 12 трамваев, фуникулер.