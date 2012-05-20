В Спасском районе Приморья продолжаются работы по ликвидации последствий взрывов

ПРИМОРЬЕ, 20 мая, ZRPRESS. 20 мая губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вновь побывал в Спасском районе, где два дня назад произошел пожар на складе боеприпасов.

В школе села Духовское губернатор провел совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с возгоранием боеприпасов на территории базы хранения боеприпасов Министерства обороны РФ. В совещании также приняли участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко,вице-губернатор Владимир Балан, начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края Алексей Губарев, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Олег Шеховцев, заместители командующего Восточным военным округом, главы местной администрации.

Губернатор Приморья оценил как хороший уровень взаимодействия всех оперативных служб и органов власти при возникновении чрезвычайной ситуации в поселке Сунгач. В настоящее время в районе гарнизона, где находится склад боеприпасов, работает пожарный поезд - он обеспечивает работу пожарных танков, из которых осуществляется проливка территории склада. Семь бригад саперов проводят повторное обследование территории, пострадавшей от взрывов на арсенале. Для жителей пострадавших сел открыт круглосуточный номер «горячей линии» 21-960, куда они могут сообщить об обнаружении опасных предметов.

В ходе совещания Владимир Миклушевский распорядился в кратчайшие сроки обеспечить безопасность людей в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориям. Губернатор попросил военных не снимать оцепление вокруг 3-километровой зоны, где продолжается ликвидация последствий ЧС, до тех пор, пока не будет 100-процентной уверенности в том, что безопасности людей ничего не угрожает. По словам Владимира Миклушевского, для населения пострадавших населенных пунктов, особенно для детей, необходимо провести дополнительный инструктаж о порядке действий в случае обнаружения опасных предметов.

Также Владимир Миклушевский дал распоряжение главам пострадавших сел лично обойти все подворья и уточнить размер нанесенного взрывами ущерба. «Нужно не просто заменить выбитое окно или дверь, а выполнить эти работы качественно», - подчеркнул губернатор. По словам главы региона, средства, необходимые для ликвидации последствий ЧС, будут выделены из краевого бюджета незамедлительно.

В селе Духовское губернатор сам пообщался с местными жителями, которые накануне вернулись в свои дома. Владимир Миклушевский рассказал селянам, что хранилище боеприпасов, где произошел пожар, планируется полностью ликвидировать в 2013 году, однако сейчас администрация Приморья рекомендует военным ускорить эту работу. Пообщался губернатор и с воспитанниками детского приюта в селе Зеленодольское, которые также были эвакуированы в безопасное место вечером 18 мая. После возникновения пожара на складе боеприпасов из близлежащих населенных пунктов были оперативно эвакуированы 1800 человек. Все эвакуированные люди были обеспечены местом для ночлега и горячим питанием.

Напомним, что вчера губернатор Приморья уже посещал пострадавшие от последствий пожара населенные пункты, куда он направился сразу по возвращении из Москвы. Губернатор осмотрел пострадавший от взрывов район с воздуха и с земли, а также принял участие в заседании штаба по ликвидации последствий ЧС. О ситуации в населенных пунктах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, Владимир Миклушевский доложил Президенту России Владимиру Путину, заверив главу государства в том, что регион справится с последствиями ЧС своими силами.

«Золотой Рог».