Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморья: Эвакуированные жители возвращаются в свои дома
ПРИМОРЬЕ, 19 мая, ZRPRESS. Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. В ходе встречи обсуждался ход ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов на территории воинской части в 280 километрах от Владивостока.
Как было доложено Владимиру Путину, для проведения аварийно-восстановительных работ развёрнуты федеральный штаб, оперативный штаб МЧС России на месте, к работе привлечены федеральные органы исполнительной власти и территориальная подсистема РСЧС [Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций] Приморского края.
В короткие сроки проведено оповещение и организована эвакуация населения из четырёх населённых пунктов в количестве 1871 человека. Население организованно и размещено на пунктах временного размещения и у родственников. Для населения оказана необходимая помощь, в том числе психологическая, организовано горячее питание и обеспечение предметами первой необходимости.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации в короткие сроки была привлечена авиационная группа МЧС России в составе самолёта «Бе-200», двух вертолётов «Ми-8», также приведена в готовность группировка двух самолётов «Ил-76» со специализированной робототехникой и специалистами.
На дальневосточном участке железной дороги Транссиба было перекрыто движение: всего задержано 12 пассажирских поездов. Совместно с ОАО «РЖД» и администрацией Приморского края организовано оповещение пассажиров задержанных поездов, горячее питание и оказание необходимой помощи пассажирам.
В настоящее время обстановка стабилизировалась, организован обход и оказание практической помощи населению, люди возвращаются в жилые дома.
Всего к ликвидации ЧС привлекалась группировка – 748 человек и 163 единицы техники.
Как рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, ситуация находится под контролем. Он дважды облетел на вертолёте место происшествия. Сейчас возгорание ликвидировано, пожарные проливают очаги для того, чтобы не допустить каких-либо повторных проявлений.
Губернатор лично встречался с жителями на месте эвакуации в одной из школ села Александровка. Они поблагодарили главу региона за оперативное проведение эвакуации.
Сейчас местное население, которое пострадало в результате возгорания, имеет возможность оставаться на пунктах эвакуации или при желании вернуться домой.
Также Владимир Миклушеский заявил, что завтра он подпишет соответствующее распоряжение, по которому будет оказана необходимая помощь Спасскому муниципальному району.
Как сообщил губернатор Приморского края, помощь местным жителям начали оказывать немедленно, уже вчера.
С полной версией стенограммы встречи можно ознакомиться на сайте http://президент.рф.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
Новости раздела
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Стрелочник не нужен
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока