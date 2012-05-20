Губернатор Приморья: Эвакуированные жители возвращаются в свои дома

ПРИМОРЬЕ, 19 мая, ZRPRESS. Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. В ходе встречи обсуждался ход ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов на территории воинской части в 280 километрах от Владивостока.

Как было доложено Владимиру Путину, для проведения аварийно-восстановительных работ развёрнуты федеральный штаб, оперативный штаб МЧС России на месте, к работе привлечены федеральные органы исполнительной власти и территориальная подсистема РСЧС [Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций] Приморского края.

В короткие сроки проведено оповещение и организована эвакуация населения из четырёх населённых пунктов в количестве 1871 человека. Население организованно и размещено на пунктах временного размещения и у родственников. Для населения оказана необходимая помощь, в том числе психологическая, организовано горячее питание и обеспечение предметами первой необходимости.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в короткие сроки была привлечена авиационная группа МЧС России в составе самолёта «Бе-200», двух вертолётов «Ми-8», также приведена в готовность группировка двух самолётов «Ил-76» со специализированной робототехникой и специалистами.

На дальневосточном участке железной дороги Транссиба было перекрыто движение: всего задержано 12 пассажирских поездов. Совместно с ОАО «РЖД» и администрацией Приморского края организовано оповещение пассажиров задержанных поездов, горячее питание и оказание необходимой помощи пассажирам.

В настоящее время обстановка стабилизировалась, организован обход и оказание практической помощи населению, люди возвращаются в жилые дома.

Всего к ликвидации ЧС привлекалась группировка – 748 человек и 163 единицы техники.

Как рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, ситуация находится под контролем. Он дважды облетел на вертолёте место происшествия. Сейчас возгорание ликвидировано, пожарные проливают очаги для того, чтобы не допустить каких-либо повторных проявлений.

Губернатор лично встречался с жителями на месте эвакуации в одной из школ села Александровка. Они поблагодарили главу региона за оперативное проведение эвакуации.

Сейчас местное население, которое пострадало в результате возгорания, имеет возможность оставаться на пунктах эвакуации или при желании вернуться домой.

Также Владимир Миклушеский заявил, что завтра он подпишет соответствующее распоряжение, по которому будет оказана необходимая помощь Спасскому муниципальному району.

Как сообщил губернатор Приморского края, помощь местным жителям начали оказывать немедленно, уже вчера.

С полной версией стенограммы встречи можно ознакомиться на сайте http://президент.рф.

«Золотой Рог».