В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении инспектора исправительной колонии

Он обвиняется в получении взятки от осужденного, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

В марте 2017 года обвиняемый предложил осужденному за взятку в размере 15 тыс. рублей пронести на режимную территорию исправительной колонии два мобильных телефона и сим-карты. Осужденный принял предложение и перевел деньги на банковскую карточку знакомого инспектора, и вскоре телефоны были переданы осужденному. В ходе обследования служебного помещения 19 марта 2017 года телефоны и сим-карты были изъяты у осужденного.

Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 33» ГУФСИН России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, по ходатайству следователя суд избрал в отношении инспектора меру пресечения в виде заключения под стражей.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.