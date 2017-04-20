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В Приморье следователи обвиняют бизнесмена в невозврате 25,5 млн рублей
Фигурант предстанет перед судом в Приморье за незаконный вывод средств за границу, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, являясь с декабря 2015 года генеральным директором местной компании, фигурант совершил преступные деяния в сфере экономической деятельности, связанные с безвозвратным выводом денежных средств за пределы Российской Федерации.
Указанные действия совершены им из корыстных побуждений, направленные на последующее использование переведенных денежных средств в коммерческих целях.
Так, в рамках внешнеторгового контракта поставки специализированной техники, заключенного с иностранной фирмой, им организовано проведение расчетных операций, итогом которых стало поэтапное переведение с валютного счета компании на расчетный счет нерезидента более 25,5 млн рублей.
Специализированная техника на территорию России ввезена не была, при этом фигурант каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, не принял.
Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, нарушение требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.
Преступление выявлено региональным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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