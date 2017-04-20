В Приморье телефонные мошенники в среднем использует около 200-300 сим-карт

В век мобильных телефонов и всеобщего доступа в интернет эти сферы жизни не остались без внимания мошенников

Если в начале борьба с телефонными и интернет-мошенничеством предоставляла определенные трудности, то теперь оперативники научились вычислять преступников и доводить дела до судов. Какие уловки сегодня популярны у мошенников, и как не попасться на их удочку, корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» рассказала старший следователь СУ УМВД России по Приморскому краю, майор юстиции Елена КУГУК.

Звонок из УИН

По словам Елены Кугук, в большинстве случаев телефонные звонки и смс-рассылки используют осужденные лица, находящиеся в местах лишения свободы или ранее осужденные, которые уже вышли на свободу. В основном это мужчины, их возраст варьирует от 30 до 40 лет, а уровень образования - не выше средне-специального.

«С каждым днем растет количество данных преступлений, и с каждым днем мошенники становятся все более изобретательными. Они используют разные уловки для жертв от «попал в беду родственник» до перезвонить на пропущенный вызов, во время которого снимаются деньги со счетов», - рассказывает старший следователь.

Мошенников, работающих в различных направлениях, все-таки удается вычислить. По словам следователя, преступник всегда оставляет какой-нибудь след в виде номера телефона, банковского счета, лицевого счета, ip-адреса и других. Некоторых преступников можно отследить по телефонным сим-картам. Зачастую мошенники находятся в исправительных учреждениях, однако там для их идентификации есть свои трудности. Обычно в одной камере содержится от пяти человек и более, поэтому кто именно звонил или отправил смс, вычислить быстро достаточно сложно. В колониях-поселениях заключенные могут свободно передвигаться по территории, что также затрудняет их выявление.

«Преступники у нас изощренные и пользуются не одной сим-картой. По нашим подсчетам, в среднем один преступник использует порядка 200-300 сим-карт. Поэтому практически единственным способом выйти на него является идентификационный номер телефона, с которого совершаются звонки. Именно на него мы завязываемся и смотрим, откуда происходит звонок», - рассказывает старший следователь.

По словам специалиста, многие преступники знают, как их вычисляют следователи, поэтому ищут новые способы совершения правонарушений, к примеру, совсем недавно они начали использовать одноразовые телефоны.

С возникшими трудностями, сотрудники УМВД борются совместно с работниками ГУФСИН. На сегодняшний день создана межведомственная группа, где отрабатываются все поступающие сигналы. А если во время расследования становится известно, что звонок был совершен из колонии или прилегающей к ней территории, тогда полицейские подключают Федеральную службу исполнения наказания.

«Основной сложностью раскрытия таких преступлений является то, что мошенники находятся не только в Приморском крае, но и в других регионах страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. К примеру, совсем недавно мы отправили в суд уголовное дело в отношении гражданина Н. От него пострадало 43 человека. Схема его преступлений была следующая: находясь на территории ФСИН и уже отбывая наказание, он заполучил доступ к телефону и сети интернет, где стал размещать объявления о продаже автомобильных запчастей, оставляя для контакта свой номер телефона. При звонке покупателя он просил внести предоплату до 5 тыс. рублей, перечислив сумму на банковскую карту, которая принадлежала его знакомой. Она же в свою очередь обналичивала средства и отправляла ему», - рассказывает Елена Кугук.

Бывают ситуации, когда человека вынуждают перезванивать на пропущенный вызов или смс, которое может содержать слова: «Я ударил вашу машину. Перезвоните, пожалуйста». Во время звонка с лицевого номера жертвы будут списаны деньги. По словам специалиста, обычно мошенники, которые совершают такое преступления, находятся за границей. Однако официальных расследований в Приморье по таким случаям пока не проводилось, так как от пострадавших не поступало заявлений.

Психологический накат

«Мошенники - это категория людей, которые интеллектуально развиты. Прежде чем совершить преступление, они его хорошо продумывают, потому что поставить данный вид деятельности на поток достаточно сложно. Люди, которые так работают, являются настоящими манипуляторами. Они хорошо знают, какие использовать слова, чтобы человек начал им верить. И в момент, когда преступники говорят, что родственник попал в беду и сейчас ему дадут трубку потерпевшие уже верят незнакомому голосу. Большинство заявителей говорят, что действительно разговаривали со своими родными. Однако, на самом деле, голоса могут быть и не похожими, а сознание потерпевшего будет воспринимать его как голос родственника», - рассказывает Елена Кугук.

По словам следователя, телефонные мошенники пользуются внезапностью, звонят очень рано или очень поздно и пытаются удержать человека на связи. После первого звонка, который совершается на стационарный телефон, они сразу же берут сотовый номер жертвы. Мошенники понимают, что если надо перевести деньги, то человеку необходимо будет дойти до банкомата. В особенности такие звонки рассчитаны на пожилых людей, а они в свою очередь хранят денежные средства дома. Поэтому пока человек не дойдет до банкомата и не переведет средства, мошенникам необходимо его держать в напряжении.

В основной массе мошенники не выбирают цель и просто набирают разные номера. Но иногда происходят мошенничества, которые рассчитываются под разные события, к примеру большой всплеск преступлений был перед Саммитом АТЭС, тогда пострадавшие администраторы гостиниц бронировали номера и пополняли счета мобильных телефонов, мифических и проверяющих гостей. А в 2014 году во время начала боевых действий на востоке Украины произошел всплеск мошенничеств, когда люди через интернет, представившись пострадавшими просили отправить им денег.

К сотовым мошенничествам можно отнести и смс-рассылки, одни из самых популярных видов - это смс о выигрыше какого-нибудь приза и смс из банка.

«Если на ваш номер пришло смс-сообщение, что вы выиграли приз, при этом с предложением перевести деньги, то это мошенники - за приз никто денег не берет. А если пришло смс, в котором написано, что банковскую карточку заблокировали, тогда первым делом нужно позвонить или сходить в банк и узнать о своей карточке. Обычно преступники для этих целей используют схожие номера с банковскими, так что владельцам надо быть внимательными. Однако на уровне МВД и операторов связи заключены соглашения, в соответствии с которыми, как только с похожих номеров происходит рассылка, эти номера блокируются», - рассказала следователь.

Рост интернет-мошенничества

Портрет интернет-мошенника, который составили следователи, выглядит следующим образом: это люди, которые ранее не были судимы, преимущественно с высшим образованием, они умеют пользоваться различными формами интернет-ресурсов. Их возраст совершенно разный, причем среди них есть и женщины.

По словам следователя, мошенничество в интернете на сегодня является самым популярным. В основном мошенники выступают в качестве покупателя товара или продавца, размещая объявления о продаже. Вычислить этих преступников возможно, однако бывают и сложности. Одной из них является размещение объявления через смартфон.

«Если у компьютера один ip-адрес, то у сотовых операторов к одному ip-адресу может одновременно подключатся порядка 100-150 телефонов», - рассказывает Елена Кугук. - Но основная проблема для следователей - это объявления на сайте Google. Сайт находится не в российской юрисдикции, поэтому с владельцами компании нет никакого соглашения. Чего нельзя сказать про российские сайты: Avito, Drom, Farpost и многие другие. С руководителями отечественных сайтов у нас есть соглашения, по которым владельцы сайтов закрывают объявления, если они являются неправдивыми и на них поступали жалобы.

Как предупредила следователь, если мошенник выступает в качестве покупателя, то после обычных вопросов он спросит номер карточки. После чего перезвонит и скажет, что не может перевести средства и попросит продавца перевести ему небольшую сумму денег или начнет узнавать дополнительную информацию о карте.

«Чтобы перевести средства человеку хватит номера карточки. Больше никакой информации ему знать не надо. Она может ему понадобится, чтобы зайти в базы данных и проверить счет, используя вирусные программы, которые приобретаются на иностранных ресурсах. В настоящее время следователями ведется уголовное дело в отношении жителя Приморского края, который на иностранном сайте приобрел вирусную программу. При помощи программы приморец получал доступ к панели управления мобильного телефона. В дальнейшем, подключившись к телефону через мобильный банк, он производил несанкционированное списание средств. При этом списание всегда происходило на разные карты, которые преступник брал за денежное вознаграждение у незнакомых людей», - рассказывает следователь.

С другой стороны, если мошенник выступает в качестве продавца, то здесь защититься от него гораздо сложнее. По словам специалиста, наилучшим способом защиты будет пользование проверенными сайтами, но лучше всего сначала получить покупку и только потом ее оплатить, как это делается на почте.

«Как бы сложно не было бороться с этими людьми, многие мошенники наказаны и получили реальный срок. Однако если вам позвонили или прислали смс с «интересным» предложением, вы наткнулись на мошенническое объявление, сообщите об этих действия в полицию. Нам это необходимо, чтобы лучше защищать наших граждан от мошенников и их действий», - добавила старший следователь Елена Кугук.

ВНИМАНИЕ!

Профессионалы советуют

Чтобы не попасться на удочку, специалисты рекомендуют некоторые алгоритмы общения с незнакомыми людьми на другом конце линии.

«Если вдруг позвонил незнакомец и сообщил, что с родственником беда, в первую очередь гражданину необходимо прервать разговор. Сказать, что он перезвонит, при этом взять номер телефона. После этого успокоиться и позвонить всем доступным родственникам. Чаще всего до того родственника, на которого ссылается преступник, как раз нереально дозвонится, поэтому необходимо обзвонить всех родственников. Это действие приведет жертву в чувства. Также во время разговора преступнику можно задать контрольный вопрос, ответ на который знает только упоминаемый родственник», - добавляет майор юстиции. А также ни в коем случае не говорить, что имеете деньги и в каком количестве. Лучше сказать, в настоящее время вообще не располагаете денежными средствами.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.