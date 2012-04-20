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В приморской продукции обнаружены опасные для здоровья человека бактерии
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора в пищевой продукции отечественного производства обнаружены опасные для здоровья человека микроорганизмы.
За прошедшую неделю ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора (г. Уссурийск) проведены испытания 340 проб пищевой продукции, как отечественного, так импортного происхождения. Из них 173 пробы были отобраны от продукции импортного производства.
По результатам лабораторных исследований в 39 образцах продукции приморского производства (Уссурийский городской округ, Михайловский, Октябрьский, Хорольский и другие районы) обнаружены опасные для человеческого организма бактерии и микроорганизмы.
Так, в молоке и молочных продуктах обнаружены бактерии группы кишечной палочки и стафилококка. В мясных полуфабрикатах обнаружены кишечная палочка, стафилококк, высокая бактериальная обсеменённость. В свою очередь некоторые из представленных на исследования колбасных изделий не соответствовали заявленным производителями техническим условиям (ТУ).
В выпущенной одной из компаний Спасского района питьевой воде обнаружены общие колиморфные бактерии, которые являются микробными индикаторами качества воды. В системах водоснабжения с подготовленной водой колиформные бактерии обнаруживаться не должны (СанПиН). Присутствие колиформных организмов говорит о недостаточной очистке воды, о ее вторичном загрязнении.
В продукции импортного производства в 4 пробах сушёной рыбы, поставленной из Китая обнаружена кишечная палочка.
«Золотой Рог».
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