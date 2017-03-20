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Директор приморского филиала центра карантина растений попался на крупной взятке
За взятку в 500 тыс. рублей ближайшие 12 лет он проведет в колонии строго режима, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Приговором Первореченского районного суда города Владивостока директор Приморского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» осужден по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном и особо крупном размерах.
Второй фигурант – бывший старший специалист отдела карантина растений и качества зерна управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» чч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве.
В суде установили, что в декабре 2014 года и феврале 2015 года директор Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» при посредничестве второго фигуранта получил от представителя одной из фирм, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, порядка 500 тыс. рублей в качестве взятки. Данное денежное вознаграждение являлось частью от заранее оговоренной взятки в общей сумме 2,5 млн рублей.
За это чиновник должен был оказать содействие в выдаче фирме заключений об отсутствии в поставляемой продукции (зерно кукурузы и соя) карантинных и некарантинных организмов, вредных для РФ и являющихся основанием для оформления и выдачи соответствующих фитосанитарных сертификатов.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил директору Филиала 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10,5 млн рублей. Бывшему сотруднику отдела карантина растений и качества зерна управления Россельхознадзора за содеянное суд определил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей.
Кроме этого, суд лишил обоих права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях на различные сроки (на 9 лет и 7 лет соответственно).
Иван КРЫШАН.
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