В Приморье на автодорогу произошел сход снежной лавины

Сегодня в Красноармейском районе на автодороге Рощино-Крутой Яр произошел сход снежной лавины на участок дорожного полотна. На протяжении 50 метров автодорога была временно непригодна для движения, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы дорожно-патрульной службы на время устранения последствий схода лавины обеспечивали безопасность дорожного движения. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время движение на автодороге Рощино-Крутой Яр восстановлено.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Проводится проверка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.