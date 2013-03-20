На дорогах Приморского края снизилась аварийность

В течение двух месяцев на дорогах Приморского края, без учета дорожно–транспортных происшествий с материальным ущербом, произошло 390 аварий - снижение по сравнению с январём-февралём прошлого года составило 22 процента.

Как рассказали в УГИБДД России по Приморскому краю, наибольшую долю происшествий составили столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом сократилось число погибших в ДТП: 41 человек (за аналогичный период прошлого года погибло 64 человека). Число раненых на дорогах также снизилось и составило 479 человек (за аналогичный период прошлого года ранено 638 человек).

Как показывает практика, наиболее тяжкие столкновения происходят на участках дорог, находящихся в отдалении от населенных пунктов, что в свою очередь сопряжено с осложнением оказания медицинской помощи и повышает риск летальных исходов.

С наступлением весеннего периода интенсивность движения на загородных трассах увеличивается: выезды на природу, дачу, пополняют число опытных автомобилистов и сезонные участники движения, в том числе мотоциклисты и мопедисты, в связи с чем, необходимо проявлять предельную осторожность и внимание, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Если говорить о причинах аварий, то на первом месте, как и ранее, остаётся несоответствие скорости конкретной дорожной ситуации, далее: нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции.

Результатом систематического проведения профилактических мероприятий стало снижение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Число таких ДТП снижено на 57,5 процентов. Но, несмотря на положительные тенденции, тяжесть последствий таких происшествий всё ещё остается на высоком уровне.

Наибольшая доля происшествий произошла по вине водителей в возрасте от 26 до 35 лет со стажем управления свыше 10 лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.