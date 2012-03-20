В Приморье утилизировано свыше 10 тысяч куриных яиц

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ZRPRESS. Под контролем Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области утилизировано на корм животным свыше 10 тысяч признанных некачественными и опасными куриных яиц.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области признано некачественной и опасной продукцией 10440 куриных яиц. Опасная продукция была выявлена на одном из оптовых продовольственных складов города Владивостока сотрудниками прокуратуры города и Россельхознадзора.

Так, на всех без исключения направленных на утилизацию куриных яйцах отсутствует маркировка производителя, соответственно ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам безопасности и качества также, как и удостоверения качества и безопасности, отсутствуют.

Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследования показали, что всё обнаруженное куриное яйцо годится только на корм животным.

В настоящее время вся партия недоброкачественного куриного яйца утилизирована на одной из птицеферм города Артёма путём высокотемпературной проварки вместе с другими отходами пищевого производства в котле высокого давления, и в составе выработанной мясокостной муки направлена на корм птицам.