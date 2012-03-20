Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье утилизировано свыше 10 тысяч куриных яиц
ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ZRPRESS. Под контролем Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области утилизировано на корм животным свыше 10 тысяч признанных некачественными и опасными куриных яиц.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области признано некачественной и опасной продукцией 10440 куриных яиц. Опасная продукция была выявлена на одном из оптовых продовольственных складов города Владивостока сотрудниками прокуратуры города и Россельхознадзора.
Так, на всех без исключения направленных на утилизацию куриных яйцах отсутствует маркировка производителя, соответственно ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам безопасности и качества также, как и удостоверения качества и безопасности, отсутствуют.
Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследования показали, что всё обнаруженное куриное яйцо годится только на корм животным.
В настоящее время вся партия недоброкачественного куриного яйца утилизирована на одной из птицеферм города Артёма путём высокотемпературной проварки вместе с другими отходами пищевого производства в котле высокого давления, и в составе выработанной мясокостной муки направлена на корм птицам.
Новости тематики
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
Новости раздела
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
- Напротив низководного моста в районе Де Фриза бушевал пожар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО