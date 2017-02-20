Пожарные спасли человека из горящей квартиры во Владивостоке

Из горящей квартиры он спускался по пожарной лестнице, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В воскресенье, 19 февраля в 15.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступила информация о пожаре в квартире жилого дома, расположенного по адресу: улица Сахалинская, 19 а.

Пожарные прибыли на место происшествия через 8 минут и немедленно приступили к тушению. В подъезде отмечалось сильное задымление. Проведя разведку в горящей квартире, брандмейстеры установили очаг возгорания. Горела кухня. Пожарными было принято решение задействовать 3 звена газодымозащитной службы. На момент пожара в квартире находился один человек, которого огнеборцы вывели с помощью спасательных устройств по лестничному маршу.

Через 7 минут пожар был локализован, а в 17.27 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 11 кв. м. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных никто из жильцов дома не пострадал. По сигналу тревоги бороться с огнём прибыли 23 человека личного состава и 5 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются специалистами.

Иван КРЫШАН.