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Пожарные спасли человека из горящей квартиры во Владивостоке
Из горящей квартиры он спускался по пожарной лестнице, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В воскресенье, 19 февраля в 15.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступила информация о пожаре в квартире жилого дома, расположенного по адресу: улица Сахалинская, 19 а.
Пожарные прибыли на место происшествия через 8 минут и немедленно приступили к тушению. В подъезде отмечалось сильное задымление. Проведя разведку в горящей квартире, брандмейстеры установили очаг возгорания. Горела кухня. Пожарными было принято решение задействовать 3 звена газодымозащитной службы. На момент пожара в квартире находился один человек, которого огнеборцы вывели с помощью спасательных устройств по лестничному маршу.
Через 7 минут пожар был локализован, а в 17.27 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 11 кв. м. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных никто из жильцов дома не пострадал. По сигналу тревоги бороться с огнём прибыли 23 человека личного состава и 5 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются специалистами.
Иван КРЫШАН.
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